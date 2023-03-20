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В Сочи отец умершего от истощения ребенка заключен под стражу

Лазаревский районный суд Сочи отправил в СИЗО жителя Петербурга, который обвиняется в истязании и убийстве своего новорожденного сына, сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и краевое следственное управление СКР. По данным следствия, мужчина, который продвигал экстремальные идеи «здорового питания», не давал кормить ребенка и обливал его холодной водой.

Как стало известно «Ъ-Юг», жители Петербурга Максим Лютый и сожительница Оксана Миронова снимали жилье в Лазаревском районе Сочи, мужчина проводил занятия по «здоровому питанию» для группы своих последователей. Оксана Миронова 11 февраля родила ребенка на дому, не вызывая врачей и не сообщив о рождении мальчика в ЗАГС. По данным следствия, Максим Лютый решил применить методики «оздоровления» к своему новорожденному сыну. С этой целью мужчина в период с февраля по март текущего года три раза забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу, а также систематически обливал его холодной водой. В связи с тем, что мужчина является приверженцем отказа от медицинской помощи, он не разрешил показать ребенка врачам, когда его состояние ухудшилось. Спустя несколько дней родители все же решили отвезти новорожденного в больницу, но мальчик скончался по дороге.

В отношении Оксаны Мироновой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Женщине предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Анна Перова, Краснодар

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