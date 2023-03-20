В Челябинске суд продлил конкурсное производство в отношении «Уралавтодора»

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство в отношении АО «Уралавтодор» еще на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах процедуры банкротства назначено на 13 сентября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел в конце прошлой недели.

Крупного дорожного подрядчика признали несостоятельным в мае 2022 года по заявлению ПАО «ВТБ» из-за долга по кредитному договору от 2020 года в размере 370 млн руб. В сентябре суд открыл в отношении «Уралавтодора» конкурсное производство. На сегодня требования к компании предъявили более 60 кредиторов. Среди них федеральное учреждение «Управление автодорог „Южный Урал“», УГИБДД по Кургану, ЗАО «Курганстальмост» и другие.

АО «Уралавтодор» до весны 2021 года входило в группу «Новосибирскавтодор» и получало крупные контракты на ремонт и строительство дорог в Челябинской и Курганской областях. Так в 2018-2020 годах компания заключила 20 контрактов на общую сумму около 10,7 млрд руб. В 2021 году АО заключило два договора на 272,5 млн руб., один из которых был прекращен по соглашению сторон. В 2022 году нет ни одного контракта. По данным «СПАРК-Интерфакс», с июня 2021 года владельцем 100% уставного капитала АО является ООО «Торговый дом „Завод Спецагрегат“».