В Казани начался капремонт многоквартирных домов

В Казани приступили к реализации программы капремонта многоквартирных домов на 2023-25 годы. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Всего планируется отремонтировать 528 многоэтажек, включая 195 домов в этом году. Кроме того, будет проведен ремонт крыш 64 домов, фасадов 29 домов, систем центрального отопления 51 дома, холодного водоснабжения 55 домов, систем горячего водоснабжения 25 домов, водоотведения 54 домов, электроснабжения 38 домов. Также рабочие заменят 116 лифтов в 48 домах, в пяти домах установят узлы погодного регулирования, 18 домов будут отремонтированы комплексно.

Всего на программу капремонта 2023-25 годов потратят свыше 7 млрд руб., включая 2,2 млрд руб., которые выделят в этом году.

"Ъ-Казань"