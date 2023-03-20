Жителя Краснодара осудили на 9,5 лет за нападения на АЗС и отделение банка

Жителю Краснодара назначили 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за разбойные нападения на автозаправочную станцию и банковское отделение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ночью 20 мая 2022 года 27-летний мужчина, находясь на заправке АО «НК Роснефть», держа в руке конструктивно схожий с пистолетом предмет, потребовал от оператора-кассира передать ему деньги из кассы. В итоге он забрал 98 тыс. руб. и скрылся.

Днем 17 июня 2022 года в станице Старокорсуской в банковском отделении по улице Ленина аналогичным способом мужчина потребовал от сотрудников передать ему из кассы все деньги. Он забрал более 1,3 млн руб. и скрылся.

Советский районный суд Краснодара признал молодого человека виновным в разбое по двум статьям - ч. 2 ст. 162 УК РФ и п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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