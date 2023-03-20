За лучшими практиками – в Магнитку

На базе Магнитогорского металлургического комбината прошел отраслевой круглый стол по обмену опытом и изучению лучших практик в решении производственно-технических задач.



В нём, помимо представителей принимающей стороны, участвовали специалисты и руководители ведущих российских металлургических компаний – ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», Западно-Сибирского металлургического комбината компании «ЕВРАЗ», а также ООО УК «Металлоинвест».

Такого рода встречи проходят довольно регулярно на различных площадках, но в сегодняшних условиях их значение возросло многократно. И руководители ПАО «ММК», и гости из других городов сходятся в одном – в нынешней ситуации потери внешних рынков и обострения внутренней конкуренции как никогда раньше необходимо делиться производственным опытом для сохранения технологического потенциала отечественной металлургической отрасли.

«В принципе мы все очень схожие – мы все были построены на советском пространстве, производим примерно одинаковую номенклатуру продукции, имеем схожий менталитет. Все находились примерно в одинаковых стартовых позициях. Нам есть что показать, о чем рассказать, мы все эти годы сильно развивались, получили хорошие достойные результаты. Более того, у нас есть собственные наработанные практики, которые будут интересны для наших коллег, а нам найдется что почерпнуть у них. Практический обмен опытом – это сегодня правильно и своевременно», - поделился ожиданиями от встречи Николай Гладких, руководитель по системе качества и менеджмента процессов научно-технического центра ПАО «ММК».

Солидарны с ним и коллеги из других компаний. Так, по мнению заместителя директора по качеству ПАО «Северсталь» Сергея Никонова, встречи технологов – специалистов, непосредственно отвечающих за качество продукции, взаимовыгодны и полезны для всех сторон. «Естественно мы едем со своими вопросами и проблемами, которые мы загодя «подсветили», и надеемся найти ответы на них. Со своей стороны тоже готовились, вопросы читали и, надеемся, что поможем своим коллегам, с которыми мы занимаемся одним видом деятельности улучшить свои практики и технологии», - рассказал представитель «Северстали».

Работа круглого стола проходила в разноплановом формате. Здесь и экскурсионная программа с посещением ключевой технологической цепочки комбината: ККЦ – ЛПЦ-10-ЛПЦ-11. Это и обсуждение актуальных вопросов в секциях более частного характера – прокат, вопросы сталеплавильного производства; секция вопросов качества, СМК и претензионной работы. На встрече с главным специалистом ПАО «ММК» Вадимом Феоктистовым обсуждали опыт работы цифровых систем.

А предваряло всё это вводное совещание круглого стола, на котором представители ММК выступили с докладами, в которых щедро поделились опытом в тех или иных направлениях. Так, главный специалист по прокатному производству НТЦ ПАО «ММК» Вячеслав Телегин в своей презентации представил общую информацию о деятельности комбината и о ходе реализации принятых в компании стратегических инициатив. Их, в свою очередь можно поделить на четыре ключевых направления: совершенный портфель продуктов, фокус на клиентов, эффективное производство, а также управление закупками и цепочкой поставок.

Работа по всем этим направления позволила ММК к 2022 году добиться серьезных успехов. Нынешняя геополитическая ситуация не могла не сказаться на деятельности предприятия, но Магнитка справляется с текущими вызовами и продолжает реализацию значимых инвестиционных проектов. Так, в текущем году планируется запуск первой очереди коксовой батареи № 12, продолжается строительство нового кислородного блока.

Как сообщил Вячеслав Евгеньевич, ММК уделяет большое внимание развитию продукции премиум-класса и увеличению продаж высокомаржинальной продукции, в числе которой листовые автостали и высокопрочные стали, производимые под брендом MAGSTRONG.

Другое направление – рост эффективности продаж, которому способствует увеличение доли прямых продаж через Торговый дом ММК, создание корпоративного маркетплейса, расширение выводимого на рынок сортамента. Отдельная задача - обеспечение своевременности поставок. И если несколько лет назад планировалось достичь показателя OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме») к 2025 году на уровне 80 %, то уже сегодня этот показатель на ММК составляет 85 %.

В числе других ключевых аспектов деятельности Магнитки Вячеслав Телегин выделил повышение эффективности управления внешними затратами, а также создание цифровой платформы предприятия, включающей такие направления, как облачные сервисы, аналитика данных, цифровые двойники, интернет вещей, беспилотные системы, программная роботизация и многое другое.

О работе систем менеджмента качества на ММК рассказал руководитель по системе качества и менеджмента процессов Николай Гладких. По его словам, для обеспечения стабильно высокого качества продукции необходимо, в первую очередь, поменять менталитет сотрудников. «Эпоха производителя закончилась, начинается эпоха потребителя, и кто быстрее это поймет и выстроит свою систему под гарантированное выполнение требований и ожиданий потребителя, тот и будет доминировать на рынке, - выразил уверенность Николай Николаевич, – расхожая формулировка «Качество зависит от всех», тем не менее верна, и мы сейчас подходим к осознанию этого». В качестве примера Николай Гладких привел работу по улучшению качества листа для автопрома, когда буквально за несколько лет удалось средний фактический показатель несоответствий по качеству ppm/% (пропромилле) отгрузки металлопродукции в семь раз. Не случайно, что год назад АВТОВАЗ отметил ММК почетным дипломом победителя премии в области качества за 2021 год в номинации «Развитие мировоззрения качества».

Достижение высоких качественных характеристик невозможно и без помощи науки. Главный специалист по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов представил участникам круглого стола ключевые направления деятельности НТЦ, в числе которых разработка инновационных видов продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими организациями России, рационализаторская и изобретательская деятельность, использование передового научно-технического опыта.

Опыт Магнитки вызвал немалый интерес гостей, которые задавали вопросы об организации контроля качества продукции, о том за счет чего удается снизить показатели несоответствия и увеличить своевременность поставок продукции. Еще больше интересных моментов иногородние участники могли «подсмотреть» во время посещения производственной площадки ММК. Принципиально оборудование у российских металлургических гигантов мало чем отличается, но всё же всегда найдутся свои нюансы, работающие на повышение качества. Так, в листопрокатном цехе № 10 интерес вызвала система обрези полосы, а также использование частотного регулирования для повышения давления в гидросбивах. В ЛПЦ-11 участники обратили внимание на внедренные проекты в рамках реализации стратегии цифровизации. Магнитогорским специалистам, безусловно, было интересно узнать, как обстоит дело на других предприятиях. А это означает, что обмен передовыми практиками является действенным методом повышения эффективности производства, а подобные встречи важны и полезны.