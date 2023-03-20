Продлено банкротство тамбовского завода «Моршанскхиммаш»

Арбитражный суд Тамбовской области продлил конкурсное производство в ООО «Завод "Моршансхиммаш"», последнего действующего юрлица одноименного завода промышленных емкостей и оборудования. Об этом сообщается в опубликованном определении суда.

Предусматривающая ликвидацию юрлица после распродажи его активов с торгов финальная стадия банкротства была продлена в «Моршанскхиммаше» до 4 апреля 2023 года. На эту же дату назначен отчет конкурсного управляющего.

В сентябре 2021 года стало известно, что московская группа «Комплектэнерго» Игоря Тихомирова купила с торгов основные активы ООО «Завод "Моршанскхиммаш"» за 133 млн руб. «Комплектэнерго» арендует площадку «Моршанскхиммаша» с 2018 года. Выкупив имущество, компания теперь может вернуть средства обратно как основной кредитор.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий