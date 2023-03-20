В Тюмени похоронили бывшего судью, заключившего контракт с ЧВК «Вагнер»

Адвокат и бывший судья Калининского районного суда Тюмени Александр Казаринов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. В Западно-Сибирской коллегии адвокатов Тюменской области порталу 72.ru рассказали, что мужчина решил отправиться в зону СВО добровольцем, заключив в ноябре прошлого года контракт с ЧВК «Вагнер».

«Мы узнали об этом, уже когда перестал приходить на судебные заседания. Статус он свой не приостановил, никого не уведомил. Какие-то внутренние у него убеждения были»,— отметили в коллегии.

Александр Казаринов погиб 27 февраля под Артемовском. Прощание с ним состоялось 19 марта. У мужчины осталось двое совершеннолетних сыновей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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