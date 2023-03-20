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В Магнитогорске предприниматель получил штраф за уклонение от налогов на 89 млн рублей

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу директора ООО «РегионСтрой», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему назначен штраф в 350 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Как установил суд, директор компании в период с января 2014 по декабрь 2016 годов уклонился от уплаты налогов посредством фиктивного документооборота о якобы проведенных сделках с субподрядчиками. Тем самым он необоснованно получил налоговый вычет по НДС и смог снизить налоговую базу при расчете налога на прибыль. В результате махинаций предприятие уклонилось от уплаты налогов на 89 млн руб.

В ходе расследования суд арестовал автомобиль обвиняемого стоимостью более 530 тыс. руб.

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