Средняя зарплата на крупных предприятиях Казани увеличится до 83 тысяч рублей

В этом году средняя зарплата на казанских крупных предприятиях вырастет до 83 тыс. руб. Об этом на деловом понедельнике сказал руководитель Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Фанис Нурмухаметов.

«Судя по прогнозным показателям, средняя зарплата в этом году должна вырасти до 83 тыс. рублей», — отметил господин Нурмухаметов.

По его словам, в 2022 году средняя зарплата на крупных предприятиях Казани превысила 70 тыс. руб. Их чистая прибыль составила 6 млрд руб., платежи по налогам — 12,8 млрд руб., индекс промпроизводства составил почти 120%.

"Ъ-Казань"