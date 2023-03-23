Правило сельскохозяйственного буравчика

Прежде чем семя станет деревом, цветком или травой, оно должно укорениться в почве. Это сложный и тонкий процесс. Мало пустить корень — нужно еще защититься от перепадов температуры, излишней влажности или отсутствия воды, от голодных птиц и грызунов.

Но прежде надо все-таки попасть в землю. Среди всего многообразия царства растений есть удивительный род Erodium (аистник, или грабельник по-русски), который умеет буквально ввинтиться в землю. Его семя запрятано в конструкцию, которая более всего напоминает инструмент буравчик, но вместо ручки у него крылышки, обеспечивающие вращение.

Исследователи из Университета Карнеги—Меллона во главе с Чжан Теном, профессором механики и аэрокосмической техники, и Яо Линин, директором лаборатории Института компьютерных интерфейсов, взялись скопировать природу и предложить сельскохозяйственной индустрии принципиально новый способ посадки семян с помощью дронов. Их прототип изготовлен из биодеградирующего материала, в него вкладывается семя — и можно засаживать необходимыми культурами труднодоступные места.

Разумеется, посадка семян — не единственная область применения носителя. Вместо семени в него можно вставить, например, датчики, которые будут собирать информацию о влажности и температуре, или энергетические элементы, которые смогут вырабатывать ток за счет разницы температур, а также дозированное количество удобрений.

«Это прекрасный пример использования биодизайна! — восхищается Чжан.— Мы учимся у природы, мы достигаем с ее помощью превосходных результатов!»

«Заделывание семян в почву десятилетиями изучалось физиками, механиками и материаловедами,— подхватывает Яо,— но никто до нас не подходил к этому процессу с инженерными идеями».

«В конце концов, это очень экологически удачный способ посадки,— подхватывает Чжан,— и мы рады тому, что можем добавить и свой вклад в устойчивое развитие цивилизации».

По материалам Nature

Ольга Грибова