Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правило сельскохозяйственного буравчика

Наблюдение за природой дает удивительные технологические результаты

Прежде чем семя станет деревом, цветком или травой, оно должно укорениться в почве. Это сложный и тонкий процесс. Мало пустить корень — нужно еще защититься от перепадов температуры, излишней влажности или отсутствия воды, от голодных птиц и грызунов.

Но прежде надо все-таки попасть в землю. Среди всего многообразия царства растений есть удивительный род Erodium (аистник, или грабельник по-русски), который умеет буквально ввинтиться в землю. Его семя запрятано в конструкцию, которая более всего напоминает инструмент буравчик, но вместо ручки у него крылышки, обеспечивающие вращение.

Исследователи из Университета Карнеги—Меллона во главе с Чжан Теном, профессором механики и аэрокосмической техники, и Яо Линин, директором лаборатории Института компьютерных интерфейсов, взялись скопировать природу и предложить сельскохозяйственной индустрии принципиально новый способ посадки семян с помощью дронов. Их прототип изготовлен из биодеградирующего материала, в него вкладывается семя — и можно засаживать необходимыми культурами труднодоступные места.

Разумеется, посадка семян — не единственная область применения носителя. Вместо семени в него можно вставить, например, датчики, которые будут собирать информацию о влажности и температуре, или энергетические элементы, которые смогут вырабатывать ток за счет разницы температур, а также дозированное количество удобрений.

«Это прекрасный пример использования биодизайна! — восхищается Чжан.— Мы учимся у природы, мы достигаем с ее помощью превосходных результатов!»

«Заделывание семян в почву десятилетиями изучалось физиками, механиками и материаловедами,— подхватывает Яо,— но никто до нас не подходил к этому процессу с инженерными идеями».

«В конце концов, это очень экологически удачный способ посадки,— подхватывает Чжан,— и мы рады тому, что можем добавить и свой вклад в устойчивое развитие цивилизации».

По материалам Nature

Ольга Грибова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...