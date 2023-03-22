Стоит ли пускать домашних животных в кровать

Вы привыкли засыпать в обнимку со своим бостонским терьером? Вас убаюкивает мурлыканье вашей трехцветной кошки? Тогда, возможно, у вас есть проблемы со сном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Спору нет — теплое мягкое животное в кровати создает у многих людей чувство безопасности и комфорта. Но как показывает исследование медиков из Мемориального университета Линкольна в Харроугейте, штат Теннесси, спаньё с животными может привести к нарушениям сна. По данным ведущего автора исследования, Лорен Висниски, хозяева собак, допускающие их к себе в постель, чаще страдают разными расстройствами сна. А если в кровать владельца допущен кот, то у человека повышаются шансы на синдром беспокойных ног, который очень мешает засыпанию и сну. У самой Лорен Висниски долгое время живут и собака, и кот, и оба животных раньше могли спать в ее кровати. Так вот, говорит Висниски, от этого точно нарушается сон!

Висниски предупреждает, что корреляция между качеством сна и наличием домашнего животного в кровати еще не означает, что установлена точная зависимость одного от другого. Но то, что такая корреляция есть,— это уже факт.

Для установления этого факта ученые из Университета Линкольна использовали общеамериканские исследования состояния здоровья, проведенные в 2005 и 2006 годах. Внимание медиков привлекали ситуации, когда на протяжении длительного времени человеку требовалось более 15 минут на засыпание или когда человек не мог проспать более шести часов в сутки. Эти данные они сравнивали с наличием собак и котов у участников исследования и с привычкой брать животных в кровать.

Выяснилось, что владельцы собак чаще страдают остановкой дыхания во сне — симптом-комплексом, который не дает человеку выспаться, поскольку из-за нехватки кислорода он вынужден рефлекторно просыпаться, и весьма часто.

Владельцы котов чаще, чем средний человек, храпят, у них развивается синдром беспокойных ног. Однако разница в качестве сна между людьми с собаками и людьми без домашних животных заметно больше, чем между людьми с котами и людьми без домашних животных.

«И коты, и собаки оказывают умиротворяющее воздействие на психическое здоровье, предотвращают наступление депрессивных состояний, дают чувство социальной поддержки, проще сказать, домашнее животное дает много хорошего хозяину,— вздыхает Висниски.— Но и минусы очевидны, когда они занимают место на кровати и мешают спать или будят, когда просыпаются по своим делам».

Но, улыбается Висниски, дать себе обещание не пускать питомца в кровать и выполнить это обещание — далеко не одно и то же. Правда, есть ситуации, когда животное в кровати приносит только исключительно пользу: например, такое бывает, когда кот или собака живут с аутистами. Они оказывают на человека успокаивающее действие.

Ничем не лучше собак или кошек человеческий младенец и тем более подросший ребенок. Это плохо и для ребенка, и для его родителей.

А вот несколько советов тем, кто хотел бы как следует выспаться:

в спальне должно быть прохладно;

перед сном человек не должен включать себе яркий свет, в том числе это касается экранов гаджетов: они слишком сильно светятся;

не нужно напряженно думать или знакомиться с тревожащим контентом перед сном;

спорт перед сном — неправильная идея;

кофеинсодержащие напитки после 15 часов употребляться не должны.

Окончательные итоги исследования еще не подведены. Пока что доктор Висниски замечает, что если у кого проблемы со сном, то можно начать с того, чтобы выгнать животное из своей постели раз и навсегда.

Использованы материалы статьи.

Ольга Грибова