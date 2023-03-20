Себастьен Ожье выиграл Ралли Мексики

В Мексике завершился третий чемпионата мира по классическому ралли WRC — победу на Ралли Мексики, проходившем 16-19 марта февраля, одержал француз Себастьен Ожье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Ожье и Винсен Ланде на Ралли Мексики сезона-2023

Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Себастьен Ожье и Винсен Ланде на Ралли Мексики сезона-2023

Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Восьмикратный чемпион WRC, выступающий за заводскую команду Toyota Gazoo Racing WRT, в рекордный седьмой раз выиграл гонку в Мексике. Второе место на этапе занял бельгийский гонщик заводского коллектива Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Невилль, третьим стал британский пилот Toyota Gazoo Racing WRT Эльфин Эванс.

Лучшим из пилотов команды M-Sport Ford WRT стал эстонец Отт Тянак — чемпион 2019 года финишировал девятым, уступив тройке призеров класса WRC2.

Следующий этап WRC, Ралли Хорватии, пройдет с 20 по 23 апреля.

Максим Вершинин

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