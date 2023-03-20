Старинную водонапорную башню в Осиновой роще выставят на торги

Смольный продаст на торгах водонапорную башню башню постройки конца XIX — начала XX века на Межозерной улице в Осиновой Роще площадью 93,7 кв. м. Речь идет о региональном памятнике «Водонапорная башня», входящем в состав ансамбля «Усадьба Лопухиной», пишет 20 марта «Деловой Петербург».

Начальная цена торгов пока не определена, однако известно, что в стоимость входит и земельный участок площадью 101 кв. м. По мнению специалистов, объект прежде всего может заинтересовать владельца усадьбы Лопухиной.

Собственником здания усадьбы и земельного участка с парком площадью 5,8 га является ООО «Ревита-Инвест», единственным учредителем которого выступает Анна Прохорова. У предпринимательницы есть совместный бизнес ресторатором Даниилом Винером. Компания проиграла несколько судов от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), который требовал от нее восстановить принадлежащие ей памятники. Усадьба сильно пострадала от пожара 1991 года.

Так, «Ревита-Инвест» по состоянию на 2022 год все же согласовало проект реставрации и приспособления. Экспертиза показала, что на участке не выявлено объектов археологического наследия. Усадьбу планировалось приспособить под гостиницу.

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