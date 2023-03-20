Остановки «Сельскохозяйственная академия» и «Восток» в Ижевске переименуют

В столице Удмуртии остановку общественного транспорта для трамваев, троллейбусов и автобусов «Сельскохозяйственная академия» переименуют в «Аграрный университет». Соответствующее решение, обоснованное сменой названия учебного заведения, приняла комиссия содействия охране памятников истории культуры и переименованию. Инициатива принадлежит ректору учреждения.

Кроме того, новое название «Солнечные кварталы» получит и остановка «Восток» на ул. Берша. Данная инициатива принадлежит компании-застройщику, которая в свою очередь обязуется за собственный счет заменить остановочный павильон с элементами ночной подсветки и возможностью подзарядки USB-устройств.