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Остановки «Сельскохозяйственная академия» и «Восток» в Ижевске переименуют

В столице Удмуртии остановку общественного транспорта для трамваев, троллейбусов и автобусов «Сельскохозяйственная академия» переименуют в «Аграрный университет». Соответствующее решение, обоснованное сменой названия учебного заведения, приняла комиссия содействия охране памятников истории культуры и переименованию. Инициатива принадлежит ректору учреждения.

Кроме того, новое название «Солнечные кварталы» получит и остановка «Восток» на ул. Берша. Данная инициатива принадлежит компании-застройщику, которая в свою очередь обязуется за собственный счет заменить остановочный павильон с элементами ночной подсветки и возможностью подзарядки USB-устройств.

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