В ДНР погиб мобилизованный житель Кудымкарского округа

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб военнослужащий из Пермского края, мобилизованный житель Кудымкарского округа Михаил Чугаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Чугаев был мобилизован в сентябре 2022 года. В январе 2023 года, после прохождения подготовки в учебном центре, направлен в Донецкую Народную Республику водителем-оператором гаубичного взвода. 9 марта 2023 года при выполнении боевой задачи был тяжело ранен, умер 10 марта. Михаилу Чугаеву было 27 лет.

Прощание состоится 22 марта по адресу: Кудымкарский муниципальный округ, Егвинское сельское поселение, деревня Алекова, в здании сельского клуба.