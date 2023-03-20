В Новокузнецке началось строительство катков академии Фетисова

В Новокузнецке началось «формирование проекта и комплексные изыскания» под строительство крытого ледового катка, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. Новый спортивный объект разместится в Орджоникидзевском районе города на площадке, которая выбрана голосованием горожан на страницах мэра города в соцсетях. По словам мэра, «ледовый комплекс станет площадкой не только для соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и местом активного отдыха для всех желающих», а после реализации этого проекта, «точно такой же ледовый комплекс будет построен в Заводском районе».

Напомним, что 10 февраля в Новокузнецке губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашением с «Промсвязьбанком» о строительстве в Новокузнецке двух спортивных тренировочных круглогодичных залов для хоккея с шайбой и с Вячеславом Фетисовым об открытии в городе Хоккейной Академии Фетисова.

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Игорь Лавренков, Кемерово