Мышиной лихорадкой заболели 26 жителей Удмуртии с начала 2023 года

В период с января по февраль в Удмуртии геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заболели 26 человек. Это в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, однако ниже среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

При этом 77% заболеваний зарегистрировали среди мужчин, еще 23% — у женщин. Среди детей заболевших нет. Большинство случаев заражения связаны с бытовыми делами, а также посещением леса и садоогородов.

При этом заболевших «мышиной лихорадкой» зарегистрировали в шести районах и пяти городах. Максимальные показатели оказались в Шарканском районе, где заболели пять человек, в Игринском — четыре, Воткинске — три, а также в Сюмсинском районе и Сарапуле — по два человека.