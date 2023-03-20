«Мир все еще стоит и не рушится»

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. По его мнению, оно будет иметь плохие последствия. Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать российского лидера в случае его визита в Германию. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям немецкого чиновника. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что конфронтация России и Запада перешла на новый уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

17 марта Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Основание — «незаконный вывоз украинских детей на территорию Российской Федерации».

Позже главный прокурор МУС Карим Хан в интервью CNN назвал данное событие прискорбным. Но, тем не менее, по его словам, это первый шаг во многих других подобных расследованиях. Суд был вынужден так поступить, учитывая наличие необходимых и увесистых доказательств, отметил господин Хан. Главное, что действовал он самостоятельно и по личной инициативе, никто его к этому не подталкивал, как может показаться. При этом конкретных фактов и эпизодов не приводится.

Официальная реакция Москвы была предсказуемой: РФ не признает юрисдикцию данного суда, а его решения считает ничтожными. Что касается последующих действий, Кремль лишь обещал руководствоваться собственными интересами — без конкретики.

Наверное, неким ответом на произошедшее можно посчитать неожиданное посещение Владимиром Путиным Крыма и особенно Мариуполя. Это можно интерпретировать так: мы со своего пути не свернем ни при каких обстоятельствах, простой народ нас в этом решительно поддерживает. Уже, наверное, нет смысла перечислять страны, которые признают МУС, а какие нет. США, например, не признают. И Китай не признает.

Однако западный мир, включая его основных лидеров — Джо Байдена и Олафа Шольца — решение одобрили и поддержали. Наверное, дальнейшие контакты руководителей недружественных стран с президентом России, скажем так, оказываются под большим вопросом. Перспектива снятия санкций при любом раскладе на Украине также выглядит несколько туманной, на что не преминули указать зарубежные газеты.

Но это нас также никогда не пугало, по крайней мере, соответствующие заявления звучат периодически с самых высоких трибун. Интересна позиция дружественных стран, в частности, партнеров по СНГ и ОДКБ. Как они проявят себя сейчас и по прошествии определенного времени? Изменится ли что-нибудь в их поведении? В этом есть небольшая интрига.

Впрочем, основной политической версией, почему это случилось именно сейчас, называют визит в РФ Си Цзиньпина — мол, председателю КНР будет как бы неудобно поддерживать своего союзника в его новом статусе. Или же, наоборот, товарищу Си станет проще добиться нужных ему решений. Как бы то ни было, визит состоится, но его результаты мы не в силах предвосхитить и предугадать.

Ясно одно: противостояние России и Запада усиливается и переходит на очередной новый уровень. Но он отнюдь не последний — это не критическая точка. Как мы видим, контакты в той или иной степени продолжаются, и канал связи остается. Тому, в частности, свидетельство — продленная зерновая сделка, пусть и неизвестно, насколько. А дальше на сцене появляется председатель Си Цзиньпин, и события в любом случае получают некое новое развитие и новый поворот. По крайне мере, мир все еще стоит и не рушится, пока что.

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