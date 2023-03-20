«Добрая ссора порой лучше худого мира»

Wildberries и собственники ПВЗ вновь встретятся в Госдуме для обсуждения дальнейшего сотрудничества. После того, как на жалобы партнеров обратили внимание СМИ и депутаты, представители маркетплейса согласились на беседу с предпринимателями. По итогам встречи компания отменила начисленные штрафы за подмену товара и разблокировала пункты выдачи заказов. 22 марта состоятся новые переговоры, в рамках которых поднимут вопросы, связанные с условиями труда сотрудников и правилами изменения оферты. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич убежден, что рано или поздно Wildberries придется идти на уступки своим работникам и партнерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Забастовка в Wildberries, кажется, завершилась. При этом термин «забастовка» тут не совсем уместен. Недовольные не были оформлены в профсоюз, не соблюдали сроки выдвижения требований и так далее. Происходившее, скорее, напоминало стихийный бунт, который пока затих, но может возобновиться в любой момент. Полноценного диалога между головным офисом корпорации и пунктами выдачи заказов не произошло.

Напомню, к нынешним событиям привело некое исследование, по результатам которого было решено, что большинство подмен или порчи товаров совершается в ПВЗ, а, значит, во всех случаях именно они и будут нести финансовую ответственность. Когда недовольные начали жаловаться на непомерные штрафы в блогах и давать комментарии СМИ, менеджемент решил погасить проблему в стиле современного российского законотворчества.

Так, 15 марта в открытой оферте Wildberries появился пункт 8.15, согласно которому «штраф 100 тыс. руб. также накладывается теперь в случае выявления заказчиком (маркетплейс) фактов распространения исполнителем (ПВЗ) недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к заказчику».

К счастью, маркетплейс еще не располагает собственной полицией и тюрьмой, поэтому инициатива привела лишь к увеличению числа бунтующих и отказу самой компании от драконовских санкций. Но даже после всего случившегося обжаловать начисляемые штрафы практически невозможно, и, значит, причина конфликта никуда не делась, хотя, похоже, она куда шире, чем банальный спор работодателя и сотрудников.

Не секрет, что успех всей отрасли быстрой доставки в России во многом базируется на дешевом и бесправном труде курьеров и региональных сотрудников. Речь идет не только про Wildberries. «Ягодники» лишь задают тон в своем сегменте, но конкуренты, особенно размером поменьше, вынуждены соответствовать, чтобы удержаться на плаву и не прогореть. В итоге практически все рассказы про качество жизни в Москве и Санкт-Петербурге, про инновационных форматы получения товаров, доступность и круглосуточность сервиса — это истории про современное, а местами очень высокотехнологичное рабство.

Рабство тех, кто вынужден ездить на велосипедах в мороз, платить штрафы за недовольство клиентов и батрачить денно и нощно за копейки. Можно возразить, что это работа на рыночных условиях, и люди сами на нее соглашаются. Закон же позволяет. И тут предприниматели попадают в самую опасную ловушку: сваливая все огрехи на несовершенство законодательства, мы сами подталкиваем государство к вмешательству.

Раз есть недовольные, и стороны не могут найти компромисс, то чиновники с удовольствием отрегулируют и кого-нибудь накажут. Вот только ожидать от них сколь-либо вдумчивого понимания всех сложных процессов не приходится. Очередная правовая дубинка ударит по всем, но не улучшит условия труда, а сократит прибыль и ухудшит сервис. Поэтому, как ни парадоксально, иногда получается, что добрая ссора порой лучше худого мира. Не только для предпринимателей, но и для их сотрудников, и нас — потребителей.

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