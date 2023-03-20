Прокуратура выявила нарушение прав детей с диабетом в Челябинской области

Прокуратура внесла представление правительству Челябинской области из-за ненадлежащего обеспечения медицинскими изделиями детей, страдающих сахарным диабетом. Выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщил в своем telegram-канале председатель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Как установило надзорное ведомство, в конце 2022 года министерство здравоохранения Челябинской области закупило для инсулиновых помп компании «Медтроник» вместо рекомендованных производителем расходных материалов китайские аналоги. Были приобретены выпущенные Wuxi Apex Medical Corporation стерильные резервуары и инфузиционные наборы. Челябинское «Яблоко» направило в прокуратуру региона коллективную жалобу на ненадлежащее обеспечение минздравом детей-инвалидов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе группа жителей Челябинской области пожаловалась председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на несвоевременное обеспечение лекарствами их детей-диабетиков и бездействие следователей регионального управления СКР. Руководитель ведомства назначил в отношении ряда сотрудников территориального подразделения, которые несвоевременно возбудили уголовные дела по факту неисполнения решения суда и халатности, служебные проверки.