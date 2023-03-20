Курултай Башкирии предлагает наказывать заключенных за отказ от работы

Башкирский парламент предлагает внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс России и отнести ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к числу злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, сообщили в пресс-службе республиканского госсобрания.

Сейчас злостным нарушением считается лишь отказ или прекращение работы, что грозит нарушителю применением мер взыскания и материальную ответственность. По мнению авторов законопроекта, санкции должны применяться и к саботирующим работу заключенным, поскольку они могут «создавать лишь видимость деятельности» и оставаться при этом без наказания.

Карина Мамаева

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