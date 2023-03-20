В Ростовской области с 20 по 26 марта будет прерываться телерадиосигнал

Кратковременные отключения трансляций радио и телевидения возможны с 20 по 26 марта в Ростовской области, уведомили пользователей на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Сообщается, что отключения пройдут в Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский район), Белянском, Богоявленской, Константиновске, Нижнежуравском, Нижнекалинове, (Константиновский район). Также телерадиосигнал прервется в Покровском Неклиновского района.

На станциях будут проходить профилактические плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Анастасия Назарова