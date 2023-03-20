Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области с 20 по 26 марта будет прерываться телерадиосигнал

Кратковременные отключения трансляций радио и телевидения возможны с 20 по 26 марта в Ростовской области, уведомили пользователей на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Сообщается, что отключения пройдут в Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский район), Белянском, Богоявленской, Константиновске, Нижнежуравском, Нижнекалинове, (Константиновский район). Также телерадиосигнал прервется в Покровском Неклиновского района.

На станциях будут проходить профилактические плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...