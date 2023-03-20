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В Челябинске начнут пылесосить улицы на этой неделе

На этой неделе на улицы Челябинска выведут дорожные пылесосы. Соответствующее поручение дала глава города Наталья Котова подчиненным на аппаратном совещании в мэрии сегодня.

«Как только плюсовые температуры начнутся, максимально выводим пылесосы и начинаем убирать, потому что пыль поднимается, осадков не предвидится»,– сказала глава.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов рассказал, что на прошлой неделе два дня, когда позволяла погода, работали подметально-уборочные машины. Дорожные пылесосы подготовили к работе подрядчики и муниципальное учреждение «ЭВИС». «У ЭВИС восемь пылесосов, у подрядчиков – от двух до четырех по каждому району. Погодные условия этой недели и следующей нам позволяют, сразу же запланируем выдвижение пылесосов. Два дня пока еще морозно, дальше активизируем эту работу»,– сказал вице-мэр.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на 21 марта ожидается до -6градусов Цельсия. Но уже завтра днем воздух прогреется до +7, а к концу недели до +10. С пятницы ночные температуры тоже будут положительными.

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