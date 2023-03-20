В Ярославле хотят отказаться от надувного купола легкоатлетического манежа

В Ярославле приступают к разработке предпроектной документации для легкоатлетического манежа на улице Чкалова. Поиск будущего проектировщика начали на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легкоатлетический манеж в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Легкоатлетический манеж в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Легкоатлетический манеж был открыт в феврале 2008 года, его конструктивной особенностью является надувной купол вместо крыши. В 2016 году из-за снега купол полностью сложился, его приходится постоянно ремонтировать. В техническом задании для проектировщика указано, что он должен разработать не менее двух вариантов конструктивных элементов перекрытий уже без купола.

«Замена существующего воздухоопорного навеса над зданием на устройство новых перекрытий / покрытий из пространственных ферм, опирающихся на колонны, перепланировка помещений, замена внутренних сетей, ремонт кровли над административными помещениями, ремонт помещений, включая прочие ремонтно-восстановительные работы»,— указаны в техническом задании основные виды работ на манеже.

Также проектировщик должен определиться, проводить ли реконструкцию манежа или только ремонт здания. Примерную смету будущих работ он также должен составить. При этом городские власти в техзадании сразу указывают, что «предельная стоимость работ на объекте с учетом планируемых лимитов финансирования — не более 700 млн руб».

Согласно условиям проводимого аукциона, его победителя назовут 30 марта. А сам предпроект по легкоатлетическому манежу должен быть готов к 3 июля 2023 года. Стоимость работ по проектированию оценена в 2,5 млн руб.

Андрей Иванов