Мэр Екатеринбурга распорядился провести «Иннопром-2023»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году «Иннопром» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В рамках мероприятия будет проведено несколько десятков панельных сессий, презентаций по различным тематикам социально-экономической направленности. Администрация Екатеринбурга планирует подписание соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.

Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в стране. В прошлом году «Иннопром» проходил с 4 по 7 июля. Страной-партнером в этом году был Казахстан. Основной темой стал лозунг «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».

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