Красноярский край, Тува и Томская область вошли в топ-20 регионов с самыми высокими зарплатами

Красноярский край занял 12 место среди регионов России по уровня зарплат, следует из рейтинга, составленного агентством РИА Рейтинг по отраслям с наибольшими зарплатами. Согласно исследованию, наибольший доход получают сотрудники компаний, работающих в сфере добычи металлических руды. В среднем работник этой отрасли получает - 135 тыс. руб. в месяц.

На 18 месте находится республика Тыва с показателем в 109 тыс. руб. Столько в среднем здесь получает те, кто занимается добычей ископаемых. Двадцатку замыкает Томская область. Здесь наибольшая средняя зарплата по отраслям составила - 101 тыс. руб. Столько получают работники компаний, занимающихся добычей нефти и газа.

Новосибирская область в рейтинге занимает 25 место с показателем в 85 тыс. руб. Наиболее доходной отраслью названы IT и связь. Республика Хакасия находится на 27 месте с показателем в 82 тыс. руб. Это средняя зарплата работников металлургической отрасли в регионе. В Кузбассе (30 место) самой прибыльной отраслью названа добыча угля, а средняя зарплата, согласно выводам аналитиков – 79 тыс. руб.

Алтайский край находится практически в конце рейтинга – на 81 месте с показателем в 43 тыс. руб. Столько в среднем получают работники на госслужбе.

Лидером общероссийского рейтинга является Москва. Сотрудники банковской сферы и финансовых услуг получают здесь - 224 тыс. руб. Самые скромные зарплаты по стране в Мордовии - 41 тыс. руб. Это средняя зарплата работников на госслужбе.

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Сергей Балин