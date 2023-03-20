Осужденный за мошенничество профессор выплатил 700 тыс. рублей

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с осужденного за мошенничество профессора одного из пермских вузов 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Ранее педагог был признан виновным в присвоении средств, выделенных на повышение квалификации учителей. Профессор заключал фиктивные договоры на переобучение, однако фирма, который перечислялись деньги, никаких занятий не проводила. Таким образом было похищено 28,5 млн руб. Суд назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. руб.

Процессуальный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУ ФССП России по Пермскому краю. Приставы предупредили осужденного о возможной замене наказания в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом срок. Профессор в кратчайшие сроки полностью погасил штраф.