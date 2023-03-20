Для снижения детской смертности на Таймыре «кочевые» могут выплачивать только после медосмотра

Координационный совет по профилактике детской смертности на территории Таймыра считает целесообразным изменить порядок кочевых выплат жителям района, ведущим традиционный образ жизни. Члены совета предложили осуществлять такие выплаты только при прохождении медицинского осмотра.

Заседание координационного совета состоялось на минувшей неделе. Его провела заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.

«Основными причинами гибели детей являются безответственное отношение родителей к здоровью детей, отдаленность и труднодоступность таймырских поселков, а также отсутствие постоянного медицинского работника и необходимых жилищных условий для специалистов»,– говорится в сообщении райадминистрации по итогам заседания.

В качестве другой меры для исправления ситуации члены координационного совета решили «инициировать участие недропользователей» в привлечении медработников в отдаленные поселки и в предоставлении транспорта для своевременной транспортировки больных в Таймырскую межрайонную больницу.

В пресс-службе райадминистрации не смогли предоставить статистические данные о детской смертности на Таймыре.

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Валерий Лавский