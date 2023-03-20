Пермская торговая сеть свела свою выручку практически до нуля

Компании торговой сети «Облпрод» опубликовали финансовую отчетность за 2022 год. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», головная структура холдинга — ООО «Областная продовольственная компания» («Облпрод») — в 2022 году показала выручку в 1,3 млн руб., снизив ее таким образом на 98% — со 119 млн руб. годом ранее. Это позволило обществу показать по итогам года чистую прибыль в 13 тыс. руб., тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 145 млн руб.

Еще одна компания холдинга — ООО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» — снизила выручку за год с 19 млн до 3 млн руб.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов «Облпрод» в начале 2023 года сократилась до трех точек. По данным 2ГИС, на текущий момент продолжает работать одна база-магазин в Березниках, еще по одной — в Полазне и Лысьве. Прошлой осенью на территории региона работали семь филиалов сети. В Удмуртской Республике по-прежнему функционирует два магазина, в Кировской области закрыты все торговые точки «Облпрод».

ООО «Областная продовольственная компания» ранее было крупным оптовым поставщиком бакалеи, масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Общество управляло сетью из 38 оптовых баз и супермаркетов на территории Прикамья, Удмуртской Республики и Кировской области. Единственным владельцем и директором общества является бизнесмен Алексей Бусаров.

В 2021 году «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило. В начале 2022 года заявление о банкротстве ООО «Облпрод» подавало в суд ПАО «Т Плюс», но компания оплатила задолженность еще до принятия заявления к производству. Несмотря на то что «Областной продовольственной компании» удалось избежать банкротства, общество начало активно сворачивать свою сеть.