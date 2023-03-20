В Челябинской области два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

На федеральной трассе М5 в Челябинской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Два человека получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла около 17 часов 19 марта на 1852 км автодороги Москва – Челябинск в Сосновском районе. 64-летний водитель рейсового автобуса Ford Transit маршрута №515, следовавшего из Челябинска в поселок Кисегач, совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно автомобилем Scania. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Всего, кроме водителя, там было 15 человек. Все обстоятельства дорожной аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.