Здание «Горного хрусталя» в Перми подешевело почти на 26%

Собственник здания «Горный хрусталь» снова снизил стоимость своего актива: если в конце февраля объект стоил 425,3 млн руб., то сейчас его цена упала до 391,8 млн руб. Такая сумма указана в объявлении по продаже «Горного хрусталя» на «Авито». Таким образом, с первоначальной стоимости в 528,4 млн руб. здание торгового центра на ул. Уральской, 85, подешевело на 25,9%. Сейчас средняя стоимость 1 кв. м площадей этого объекта составляет 35 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

«БТ Групп» приобрела «Горный хрусталь» в декабре 2021 года. Якорными арендаторами являются магазины «Перекресток» и DNS. По подсчетам продавца, при 100%-ной заполняемости объекта якорный поток составит 5,6 млн руб. Реконструированное в 2010 году здание является объектом культурного наследия. Ранее ТРЦ владела группа «Виват», основные компании которой оказались в банкротстве.

«БТ Групп» выставляла на продажу здание «Горного хрусталя» в январе этого года за 528,4 млн руб.