Следователи проводят проверку из-за вынужденной посадки Airbus в аэропорту Иркутска

Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ устанавливает обстоятельства вынужденной посадки самолёта Airbus A330-343X в аэропорту Иркутска. Воздушное судно следовало по маршруту Владивосток – Шереметьево 19 марта, однако из-за высокого давления в тормозной системе изменило пункт назначения, сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.

Следователи и криминалисты СКР провели осмотр воздушного судна, опросили членов экипажа.

В 2021 году у Airbus-321, летевшего рейсом Магадан — Новосибирск, из-за сильного обледенения отказал ряд систем, воздушное судно с 202 пассажирами и членами экипажа на борту совершило экстренную посадку в Иркутске. Посадка была произведена благополучно, в результате авиапроисшествия никто не пострадал.

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Лолита Белова