Затраты на посевную в Новосибирской области увеличились до 16,6 млрд рублей

В Новосибирской области вырос объем средств, направляемых на проведение весенне-полевых работ. Он составит 16,6 млрд руб., сообщил сегодня на оперативном совещании в облправительстве глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко. «Превышение к потребностям 2022 года несущественное – всего на 1,1 млрд руб. Основная доля затрат ложится на минеральные удобрения и средства защиты растений», - сказал он, отметив, что в структуре средств на посевную возрастает доля привлеченных средств.

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Из общей суммы расходов на этот год 10,2 млрд руб. – средства региона, 3,9 млрд руб. – кредиты банков (в прошлом году – 1,7 млрд руб.), господдержка – 2 млрд руб.

Общая посевная площадь в регионе в этом году составит 2,3 млн га. «Рост посевной площади, конечно, не такой существенный как в предыдущие годы, но на 15 тыс. га»,– сказал министр. По его данным, структура посевных площадей существенно не изменится – под зерновые отведено 64%, технических культур – 14,8%.

Он отметил, что ряд районов планирует увеличение посевных площадей (Болотнинский, Коченевский, Доволенский), ряд – снижение. «Наиболее существенное сокращение планируется по Чановскому району и Купинскому. Это связано с работой групп компаний. По Купинскому это компании «Трансхимэкспорт» и «Сибзернопром». Работа с учредителями велась, но пока добиться выхода на показатели предыдущего года не удается»,– сказал Евгений Лещенко.

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Оксана Павлова