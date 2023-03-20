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«На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд. Картина собрала с премьеры больше 130 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Фото: Централ Партнершип

Фото: Централ Партнершип

Лидеры кинопроката 16–19 марта:

  • «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 129 млн руб. (всего — 130 млн руб.);
  • «Поехавшая» — 84,4 млн руб. (344 млн руб.);
  • «Нюрнберг» — 38 млн руб. (282 млн руб.);
  • «Праведник» — 31 млн руб. (582,4 млн руб.);
  • «Беспринципные в деревне» — 30 млн руб. (290 млн руб.).

В общей сложности сборы российских кинотеатров составили около 470 млн руб. за уикенд. Это на 77% больше кассовых сборов год назад.

Леонид Уварчев

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