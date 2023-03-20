«На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд. Картина собрала с премьеры больше 130 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Централ Партнершип Фото: Централ Партнершип

Лидеры кинопроката 16–19 марта:

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 129 млн руб. (всего — 130 млн руб.);

«Поехавшая» — 84,4 млн руб. (344 млн руб.);

«Нюрнберг» — 38 млн руб. (282 млн руб.);

«Праведник» — 31 млн руб. (582,4 млн руб.);

«Беспринципные в деревне» — 30 млн руб. (290 млн руб.).

В общей сложности сборы российских кинотеатров составили около 470 млн руб. за уикенд. Это на 77% больше кассовых сборов год назад.

Леонид Уварчев