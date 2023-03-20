В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Жительница Красноярска, заболела лихорадкой Западного Нила. Это первый зарегистрированный случай в этом году. По информации главы Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрия Горяева, заболевшая женщина вернулась из отпуска проведенного в Таиланде.

Первые симптомы заболевания женщина почувствовала после возвращения в Красноярск. Температура тела поднялась до 37,5С, также присутствовала боль в шее. Туристка сообщила, что во время отдыха в Таиланде ее кусали комары, рассказал господин Горяев. Окончательный диагноз врачи установили после того как взяли на анализ кровь.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что вирус не передается от человека к человеку. Его переносчиками чаще всего являются комары и некоторые виды клещей. Природные очаги лихорадки Западного Нила присутствуют в некоторых регионах России, однако в Красноярском крае таких очагов нет.

В восьми случаях из десяти у инфицированных вирусом Западного Нила симптомы заболевания не проявляются. Иногда развивается лихорадка. Также среди симптомов - головная боль, боли в теле, суставах, рвота, диарея или сыпь. У одного из 150 инфицированных развивается тяжелая форма заболевания. Заболевший страдает от энцефалита и менингита.

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Сергей Балин