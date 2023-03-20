Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали десятую победу подряд

Новосибирский «Локомотив» провел последний выездной матч регулярного первенства российской мужской волейбольной Суперлиги. В Красноярске он встретился с местным «Енисеем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Хозяева оказали серьезное сопротивление более именитому сопернику, особенно, во втором сете. Тем не менее, новосибирцы выиграли в трех партиях – 3:0 (25:22, 32:30, 25:22). В составе «Локомотива» 30 очков набрал сербский диагональный Дражен Лубурич. У «Енисея» по этому показателю лучшим стал болгарский доигровщик Тодор Скримов (13 очков).

«Получилось не всё, были такие интересные партии, всё было близко, но мы сыграли более правильно в концовках. «Енисей» тоже сыграл очень хорошо, им тоже нужна была победа, но нам было нужно, чтобы обосноваться на четвертом месте до окончания регулярки и думать о плей-офф»,– привел сайт «Енисея» комментарий главного тренера «Локомотива» Пламена Константинова.

Эта победа стала для «Локомотива» десятой подряд. Команда закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице. Последний матч регулярного первенства новосибирцы проведут 23 марта. На своей площадке они сыграют с оренбургским «Нефтяником».

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Валерий Лавский