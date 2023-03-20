ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"»

Судостроительное предприятие основано как Путиловская верфь 14 ноября 1912 года, расположено в Санкт-Петербурге. Первой ее продукцией стали эскадренные миноносцы типа «Новик», крейсера типа «Светлана» и тральщики. За всю историю верфи здесь построено около 250 надводных боевых кораблей и более 200 коммерческих судов различного назначения.

Входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Численность сотрудников — около 3,8 тыс. человек. Гендиректор — Игорь Орлов. По состоянию на ноябрь 2022 года на предприятии на разных этапах строительства находились 20 кораблей, в том числе 9 военных и 11 гражданских. Выручка ПАО «СЗ "Северная верфь"» в 2021 году выросла до 31 млрд руб. (годом ранее — 14,9 млрд руб.), при этом предприятие завершило год с чистым убытком в размере 3,5 млрд руб.