Глава МИД Ирака заявил о планах страны поставлять газ в Европу

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что страна намерена инвестировать в газовые месторождения, чтобы в дальнейшем экспортировать газ в другие страны, включая Евросоюз. Об этом он сказал в Брюсселе перед заседанием совета по сотрудничеству Ирак—Евросоюз.

«Мы обсудим разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, станет и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу»,— сказал Фуад Хусейн на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Основные нефтегазовые месторождения Ирака относятся к нефтегазоносному бассейну Персидского залива. Ирак входит в тройку крупнейших экспортеров нефти. В октябре 2022 года сообщалось о планах Ирака начать добычу газа на месторождении Akkas рядом с сирийской границей.

Лусине Баласян