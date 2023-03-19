В центре Новороссийска загорелись нежилые строения

Пожарные расчеты тушат нежилые строения в центре Новороссийске. В 17:50 возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар на пересечении улицы Победы и Рубина произошел около 17 часов. Его площадь не уточняется. О пострадавших в данную минуту неизвестно. Как видно на видео из соцсетей, на место происшествия прибыли автомобили скорой помощи и специалисты газовой службы. Очевидцы утверждают, что горят бытовые помещения и склады на стройке.

К ликвидации огня привлечены 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Наталья Решетняк

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