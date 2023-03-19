Неделя в Свердловской области начнется со снега и гололедицы

20 марта в Свердловской области ожидается ночью температура воздуха -5°С…-10°С, днем -1°С…+4°С. Переменная облачность, местами пойдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах на дорогах появится гололедица. Об этом информирует Уральский гидрометцентр.

В Екатеринбурге ночью температура воздуха опустится до -8°С, днем составит 0°С…+2°С. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Во вторник, 21 марта, в Свердловской области потеплеет. Ночью температура воздуха составит -1°С…-6°С, днем поднимется до +7°С. В Екатеринбурге ночью -1°С…-3°С, днем +4°С…+6°С. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и ветер юго-западный 4-9 м/с.

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