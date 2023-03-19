Ladoga протечет в Шушары

Снижение импорта алкоголя из зарубежных стран стимулировало развитие местных игроков. Дистрибутор и производитель алкоголя Ladoga увеличил логистическую инфраструктуру для хранения собственной и импортной продукции. Для этого компания арендовала 7 тыс. кв. м складов в комплексе «Логопарк Шушары» в Санкт-Петербурге. В условиях санкций российским производителям и поставщикам алкоголя удалось заместить иностранных, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ladoga арендовала 7 тыс. кв. м. складов в комплексе «Логопарк Шушары»

Фото: «Логопарк Шушары» Ladoga арендовала 7 тыс. кв. м. складов в комплексе «Логопарк Шушары»

Фото: «Логопарк Шушары»

О том, что Ladoga арендовала 7 тыс. кв. м в складском комплексе «Логопарк Шушары», «Ъ-СПб» рассказали в NF Group, которая выступила консультантом сделки. Производитель алкоголя будет использовать площади под временное хранение собственной и партнерской продукции и таможенный склад, где будет маркировать федеральными специальными марками 180 тыс. бутылок в сутки. Потребность в дополнительной логистической инфраструктуре возникла у компании в связи с расширением производственных мощностей после ухода с российского рынка международных алкогольных брендов. Ранее Ladoga использовала для хранения продукции площади своего завода на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.

«Логопарк Шушары» принадлежит Raven Russia, в портфель которой входит 1,9 млн кв. м складской недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Комплекс занимает 147 тыс. кв. м и находится недалеко от производственной площадки Ladoga. Средний уровень ставок на склады в Шушарах составляет от 700 до 750 рублей за кв. м в месяц с НДС, говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании Maris Александр Шевелев. Таким образом, годовая аренда склада может обойтись производителю алкоголя в 58–63 млн рублей. Ladoga требовались свободные и готовые к использованию складские площади, чтобы оперативно начать процесс лицензирования продукции, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.

В 2023 году Ladoga собирается удвоить объемы импорта, говорит директор по развитию компании Дмитрий Исаченков. Ввоз вина увеличится на 56%, крепких алкогольных напитков — на 189%, ожидает он. По итогам прошлого года объем продаж Ladoga увеличился на 32% и составил 36 млн л. Отгрузки собственных брендов выросли на 40%, импортных — на 7%. Ladoga входит в десятку основных российских импортеров вина в России и является крупным поставщиком крепкого алкоголя с показателем 1,5 млн л. В прошлом году компания в связи с увеличением объема закупок и продаж компания расширила складские мощности в московском регионе, арендовав 16 тыс. кв. м в «Логопарке Климовск».

Объем производства спиртного в России (без учета пива) в 2022 году вырос на 9,5% к предыдущему году и составил 2 млрд л, подсчитали в Клубе профессионалов алкогольного рынка. В Санкт-Петербурге, по данным организации, этот показатель увеличился на 0,4%. Уход из России части зарубежных поставщиков позволил местным производителям нарастить объем выпускаемой продукции, в том числе в таких зависимых от импорта категориях, как виски и коньяк, отмечает директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Импорт алкогольной продукции в Россию в 2022 году сократился из-за санкций со стороны западных стран, объясняет господин Черниговский. Но, несмотря на это, ряду местных дистрибуторов удалось увеличить поставки из-за рубежа за счет переключения на новых европейских партнеров, подчеркивает эксперт. Так, крупнейшим импортером крепкого алкоголя по итогам прошлого года стала Beluga Group, которая ввезла в страну 8,98 млн л продукции. Ранее лидером по объему поставок в Россию этой продукции был Pernod Ricard Rouss (Chivas Regal, Jameson, Ararat). Из тройки крупнейших импортеров крепкого алкоголя также выбыли покинувшая Россию Diageo (Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan) и Edrington (Macallan).

Константин Куркин