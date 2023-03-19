Петербуржец обвинил Эрарту в фейках об армии, госизмене и экстремизме

В Петербурге посетитель пожаловался в полицию на музей современного искусства «Эрарта» из-за картины с медведем. Об этом 19 марта сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На картине изображен мужчина с голым торсом, в шортах и кепке цвета хаки по колено в воде. Он держит на цепи рычащего медведя. Рядом с картиной находится маскировочная сетка и армейская каска с красной краской.

По мнению петербуржца, на иллюстрации изображен президент России Владимир Путин, под животным подразумевается Россия, а каска и сеть символизируют СВО. Мужчина потребовал провести экспертизу картины и проверить Эрарту на госизмену, дискредитацию ВС РФ, экстремизм и оправдание терроризма.

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