Оперштаб: в очереди на Керченскую переправу ожидают 80 грузовиков

В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоят 80 грузовых автомобилей с продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«За прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 302 автомобиля и 352 пассажира»,— говорится в сообщении.

7 марта на накопительной парковке в поселке Ильич находится 31 машина. По данным оперштаба, на месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева.

По данным Росморречфлота, переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет. Всего с начала возобновления работы Керченской паромной переправы (8 октября 2022 года) через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 106,9 тыс. пассажиров, 84,8 тыс. единиц автотранспорта и 10,3 тыс. железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2,7 тыс. рейсов.

Наталья Решетняк

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