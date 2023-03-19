В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков

Комитет администрации Тульской области по региональной безопасности сообщил, что в регионе упал беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте падения аппарата работают оперативные службы.

Из сообщения следует, что инцидент произошел в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель. Отмечается, что беспилотник упал в поле вдали от жилых домов. «Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет»,— говорится в сообщении комитета.

2 марта на территории Тульской области, в 600 км от поселка Березовский, обнаружили воронку от взрыва. Правительство региона предполагало, что воронка образовалась в результате падения беспилотника.

Лусине Баласян