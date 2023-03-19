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«Аэрофлот» выполнит часть перенесенных рейсов из Сочи, в том числе в Петербург

Авиакомпания «Аэрофлот» выполнит некоторые рейсы, которые ранее были отменены или перенесены. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейс SU2815 до Санкт-Петербурга вылетит из Сочи в 17:45 в связи улучшением погодных условий.

Кроме того, аэропорт Сочи начал принимать остальные рейсы, которые ранее были задержаны из-за плохой видимости, сообщил оператор кубанских аэропортов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Аэрофлот» на два дня отменил рейсы между Петербургом и Сочи из-за погодных условий.

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