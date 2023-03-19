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Три завода из Челябинской области попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список три предприятия и нескольких предпринимателей Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на сайте главы Украины.

Санкции сроком на 10 лет наложены на челябинское АО «Сигнал», Златоустовский машиностроительный завод (АО «Златмаш») и автозавод «Урал» (Миасс). В список вошли гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, руководитель завода «Пластмасс» (Копейск) Александр Балашов, гендиректор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев. Всего санкции затронули 300 физических лиц.

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