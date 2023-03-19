В Новокубанске потушили пожар на центральном рынке

Пожарные полностью потушили огонь на центральном рынке Новокубанска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар в одном из торговых павильонов на улице Первомайской охватил площадь 20 кв. м. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:35. Спустя шесть минут на место прибыли первые пожарные подразделения. На ликвидацию огня и последствий пожара специалистам понадобилось 12 минут.
О пострадавших не сообщается.
Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.
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