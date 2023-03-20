Русскому музею 125 лет

А 19 марта 2023 года Государственный Русский музей камерно, по-домашнему отпраздновал свои 125 лет в Михайловском дворце. Гостей праздника встречали актеры в аутентичных костюмах конца XIX столетия - первый управляющий Русским музеем Александра III Великий князь Георгий Михайлович, архитектор Леонтий Бенуа, княгиня и меценат Мария Тенишева, а также художники, чьи работы украшают экспозицию музея: Илья Репин, Архип Куинджи, Иван Шишкин. После коротких речей открылся музыкальный марафон, а посетители гуляли по историческим залам дворца с хрестоматийными картинами. Заметные кадры праздника — в фотогалерее «Ъ-СПб»