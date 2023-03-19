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Крупнейший производитель курятины в Прикамье за год в два раза увеличил чистую прибыль

АО «ПРОДО Птицефабрика «Пермская» в 2022 году увеличило выручку - до 5, 5 млрд руб. с 4, 9 млрд руб. годом ранее, говорится в данных СПАРК-Интерфакс. При этом чистая прибыль общества за отчетный период выросла более чем в двое – со 112 млн руб. до 245 млн руб.

Напомним, в 2022 году холдинг «ПРОДО» пытался неоднократно продать свой пермский актив – сейчас переговоры о его покупке ведет казанский холдинг «Агросила».

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского округа. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года. С 2004 года фабрика входит в группу компаний «ПРОДО» — крупного сельскохозяйственного холдинга, который основан на средства компании Millhouse, управляющей активами Романа Абрамовича.

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