В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 253 человека

На Кубани 19 марта диагноз COVID-19 подтвердился у 253 человек, это на 112 случая меньше, чем накануне, сообщает региональный оперштаб. Выздоровели за стуки 183 жителя региона, продолжают лечение в стационарах — 321. Летальных случаев нет.

Максимальное количество инфицированных выявлено в Краснодаре – 97 случаев. В Армавире заболели 15 человек, в Горячем Ключе –14, в Каневском районе – 11, в Сочи – девять, в Тимашевском, Новопокровском и Кавказском районах – по восемь, в Тбилисском – семь, в Калининском и Староминском – по шесть, в Новороссийске, Динском, Ейском, Мостовском районах – по пять. Минимальное количество новых случаев зафиксировано в Новокубанском, Тихорецком и Успенском – по четыре; в Анапе, Геленджике, Белоглинском, Кущевском, Павловском, Северском, Славянском – по три; в Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском – по 2, в Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Темрюкском и Отрадненском – по одному.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 354438 случаев COVID-19.

Наталья Решетняк

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